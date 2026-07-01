Splitsing woning en nieuw dakterras in Eindhoven aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het splitsen van een woning en het bouwen van een dakterras op de eerste verdieping aan de Noord Brabantlaan 78 in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 26 juni 2026 ingediend bij de gemeente Eindhoven. Het gaat om een plan om de woning op het adres Noord Brabantlaan 78 op te splitsen en een dakterras te realiseren op de eerste verdieping.

Deze vergunningaanvraag is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de plannen.