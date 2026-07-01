Vergunningsaanvraag voor bodemenergiesysteem in Eindhoven

Van Grinsven Grondboringen wil een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen op de Venetiëstraat in Eindhoven. De aanvraag is op 19 juni bij de gemeente ingediend.

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Het bedrijf Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. heeft bij de gemeente Eindhoven een vergunning aangevraagd voor het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem maakt gebruik van de bodem om energie op te slaan en op te wekken, bijvoorbeeld voor verwarming en koeling.

De locatie van de aanvraag is Venetiëstraat 43 in Eindhoven. De gemeente heeft op 19 juni 2026 de aanvraag ontvangen en zal deze behandelen volgens de standaard regels van de Omgevingswet. Aan de procedure is zaaknummer Z-2026-010535 gekoppeld.