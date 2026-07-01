Omgevingsvergunning aangevraagd voor dakkapel en zonnepanelen in Eindhoven

Voor een woning aan de Kronehoefstraat in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel, nieuwe kozijnen en zonnepanelen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Kronehoefstraat 36A in Eindhoven en is op 26 juni 2026 ingediend. Het gaat om een omgevingsvergunning voor meerdere aanpassingen aan de woning, waaronder een dakkapel en het installeren van zonnepanelen.

Op dit moment is de vergunning alleen ter kennisgeving en ligt deze niet ter inzage. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt.