Legalisatie rookgasafvoer aangevraagd in Eindhoven

Voor een rookgasafvoer aan de Kruisstraat in Eindhoven is een vergunning aangevraagd. De aanvraag betreft een legalisatie en is op 28 juni ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het adres Kruisstraat 62 in Eindhoven. De vergunning heeft betrekking op het legaliseren van een rookgasafvoer en is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006026.

De ingediende aanvraag is ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze vergunningaanvraag.