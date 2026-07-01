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Serre geplaatst in Eindhoven: vergunning aangevraagd
Vandaag om 09:38
Voor het adres Grimselpas 11 in Eindhoven is een aanvraag ingediend om een serre te plaatsen. De vergunning is op 27 juni ontvangen.
Op Grimselpas 11 in Eindhoven is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een serre. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006018.
De aanvraag is op 27 juni 2026 ontvangen door de gemeente. Op dit moment is het alleen ter kennisgeving en kan er nog geen bezwaar worden ingediend.
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