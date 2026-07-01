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Serre geplaatst in Eindhoven: vergunning aangevraagd

Vandaag om 09:38

Voor het adres Grimselpas 11 in Eindhoven is een aanvraag ingediend om een serre te plaatsen. De vergunning is op 27 juni ontvangen.

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Op Grimselpas 11 in Eindhoven is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een serre. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006018.

De aanvraag is op 27 juni 2026 ontvangen door de gemeente. Op dit moment is het alleen ter kennisgeving en kan er nog geen bezwaar worden ingediend.

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