Serre geplaatst in Eindhoven: vergunning aangevraagd

Voor het adres Grimselpas 11 in Eindhoven is een aanvraag ingediend om een serre te plaatsen. De vergunning is op 27 juni ontvangen.

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Op Grimselpas 11 in Eindhoven is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een serre. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006018.

De aanvraag is op 27 juni 2026 ontvangen door de gemeente. Op dit moment is het alleen ter kennisgeving en kan er nog geen bezwaar worden ingediend.