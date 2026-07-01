Nieuwbouw van 325 appartementen in Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft het plan goedgekeurd voor nieuwbouw aan het Emmasingelkwadrant. Het gaat om drie woongebouwen met commerciële functies, waaronder 325 appartementen en 650 m² buurtgerichte voorzieningen.

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De gemeenteraad van Eindhoven heeft op 16 juni 2026 een wijziging van het omgevingsplan vastgesteld. Hiermee wordt de bouw van drie woongebouwen aan het Emmasingelkwadrant mogelijk gemaakt. De gebouwen krijgen naast 325 appartementen ook ruimte voor commerciële en buurtgerichte voorzieningen van 650 vierkante meter.

Het aangepaste omgevingsplan is vanaf vandaag, 1 juli 2026, tot en met 12 augustus 2026 in te zien. Het besluit treedt op 30 juli 2026 in werking. Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld, onder bepaalde voorwaarden, bij de Raad van State.