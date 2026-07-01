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Ingetrokken aanvraag nieuwbouwwoningen Erasstraat Kaatsheuvel
Vandaag om 09:41
De aanvraag voor het bouwen van 47 woningen bij de Erasstraat in Kaatsheuvel is ingetrokken.
Het plan om 47 nieuwbouwwoningen te realiseren nabij de Erasstraat in Kaatsheuvel gaat voorlopig niet door. De aanvraag voor de benodigde vergunning, die op 22 juni 2026 was ingediend, is door de aanvrager ingetrokken.
De locatie waarvoor de aanvraag was gedaan, stond geregistreerd onder verzoeknummer 2026050100799. Waarom de aanvraag is ingetrokken, is niet bekendgemaakt.
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