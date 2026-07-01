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Beslistermijn verlengd voor woning achter Kasteellaan in Loon op Zand
Vandaag om 09:41
De gemeente Loon op Zand heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een woning te bouwen achter Kasteellaan 16.
Het gaat om een woning achter Kasteellaan 16, met registratienummer 0809Z2607864. De verlenging betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om tot een besluit te komen over de aanvraag.
De woning staat gepland in Loon op Zand, op een locatie achter het adres Kasteellaan 16. Meer details over het besluit zijn te vinden via officiële bekendmakingen.
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