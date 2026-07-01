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Intrekking aanvraag 47 nieuwbouwwoningen bij Erasstraat
Vandaag om 09:41
De vergunning voor de bouw van 47 nieuwbouwwoningen nabij de Erasstraat is ingetrokken. Het verzoek was op 22 juni ingediend, maar de aanvraag is inmiddels stopgezet.
De plannen voor de bouw van 47 nieuwbouwwoningen bij de Erasstraat zijn voorlopig van de baan. De omgevingsvergunning, die op 22 juni werd aangevraagd, is ingetrokken. Het is onduidelijk waarom de aanvraag is stopgezet.
De locatie waarvoor de woningen waren gepland, werd aangeduid als verzoeklocatie 2026050100799. Hiermee komt er voorlopig geen vervolg op het bouwproject nabij de Erasstraat.
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