Navigatie overslaan
Ontdek

Intrekking aanvraag 47 nieuwbouwwoningen bij Erasstraat

Vandaag om 09:41

De vergunning voor de bouw van 47 nieuwbouwwoningen nabij de Erasstraat is ingetrokken. Het verzoek was op 22 juni ingediend, maar de aanvraag is inmiddels stopgezet.

Gevonden voor jou

De plannen voor de bouw van 47 nieuwbouwwoningen bij de Erasstraat zijn voorlopig van de baan. De omgevingsvergunning, die op 22 juni werd aangevraagd, is ingetrokken. Het is onduidelijk waarom de aanvraag is stopgezet.

De locatie waarvoor de woningen waren gepland, werd aangeduid als verzoeklocatie 2026050100799. Hiermee komt er voorlopig geen vervolg op het bouwproject nabij de Erasstraat.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Loon op Zand

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.