Melding voor gebruik brug en opslag vloeistoffen in Kaatsheuvel

Een bedrijf aan de Engelsestraat in Kaatsheuvel heeft gemeld dat het een brug gaat gebruiken en afgewerkte vloeistoffen opslaat. Dit valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Gevonden voor jou

De melding is gedaan door een bedrijf aan de Engelsestraat 3 in Kaatsheuvel. Het gaat om het gebruik van een brug en de opslag van afgewerkte vloeistoffen. Deze activiteiten vallen onder de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De melding is afgehandeld op 19 juni 2026 en ligt niet ter inzage. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen deze melding.