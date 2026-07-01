Zonwering bij appartementencomplex Hoeven vergunningvrij

Bij het appartementencomplex aan de St. Janstraat 29 in Hoeven komt zonwering. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is geen omgevingsvergunning nodig, meldt de gemeente Halderberge.

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De gemeente heeft bevestigd dat het aanbrengen van zonwering aan het appartementencomplex vergunningvrij is. Hoewel er geen toestemming nodig is via een omgevingsvergunning, moet het project wel voldoen aan landelijke regels.

Omgevingsvergunningen worden normaal gesproken aangevraagd voor bouw-, kap- of sloopwerkzaamheden. Dit bericht is gepubliceerd om omwonenden te informeren over mogelijke veranderingen in de buurt.