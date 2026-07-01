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Nieuwbouw levensloopwoningen gepland in Hoeven
Vandaag om 09:41
Er is een aanvraag ingediend voor nieuwbouw van tien levensloopbestendige woningen aan het Constantijn Huygensplein in Hoeven. Deze aanvraag is op 18 juni ontvangen door de gemeente Halderberge.
De aanvraag betreft vervangende nieuwbouw op het adres Constantijn Huygensplein 1 tot en met 10 in Hoeven. Het gaat om woningen die geschikt zijn voor verschillende levensfases, zodat bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
De aanvraag heeft een informatief karakter. Er kan pas bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingediend nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning. De aanvraag is op te vragen bij de gemeente Halderberge.
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