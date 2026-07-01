Beslistermijn voor woningverbouwing in Stampersgat verlengd

Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Gastelsedijk West in Stampersgat verlengd met zes weken.

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De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaande woning aan Gastelsedijk West 106. Door de verlenging van de termijn krijgen de gemeente en betrokken partijen meer tijd om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.

Het besluit is genomen op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De extra zes weken zijn de maximale termijn waarmee de beslissing mag worden uitgesteld.