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Halderberge stelt beleidsregels vast voor buitenplanse initiatieven
Vandaag om 09:41
De gemeente Halderberge heeft nieuwe regels vastgesteld voor omgevingsvergunningen die niet binnen bestaande plannen passen. Deze moeten zorgen voor duidelijkheid.
Het college van burgemeester en wethouders van Halderberge heeft op 9 juni 2026 nieuwe beleidsregels aangenomen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Deze regels bieden een kader voor situaties waarin aanvragen niet rechtstreeks binnen het bestaande omgevingsplan passen en ook niet daarbinnen kunnen worden goedgekeurd.
Met de invoering van de Omgevingswet heeft het college meer beleidsruimte gekregen. De nieuwe regels zijn bedoeld om initiatiefnemers, inwoners en de organisatie vooraf duidelijkheid te geven over de voorwaarden waaronder medewerking mogelijk is. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.
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