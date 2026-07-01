Bomenkap aangevraagd aan Esschebaan in Esch

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van vijf bomen aan de Esschebaan in Esch. Het gaat om drie essen, een beuk en een eik, waarvoor herplant wordt voorgesteld.

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De aanvraag voor het kappen van de bomen is ingediend op 26 juni 2026. De betreffende bomen staan op percelen B2868, 3287 en 3693 aan de Esschebaan in Esch. Het plan omvat een compensatie door middel van herplant.

De vergunning betreft de activiteit kappen en bevindt zich momenteel in de beoordelingsfase. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Zodra er een besluit over de vergunning is genomen, kan er wel een bezwaarschrift worden ingediend.