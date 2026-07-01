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Beslistermijn verlengd voor villa en bungalows in Boxtel

Vandaag om 09:41

De gemeente Boxtel heeft de beslistermijn verlengd voor de bouw van een villa en twee bungalows aan de Clarissenstraat.

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De bouwplannen aan de Clarissenstraat 35 in Boxtel, waaronder een vrijstaande villa en twee levensloopbestendige bungalows, zijn onderdeel van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en een bouwactiviteit. De uiterste beslistermijn is nu vastgesteld op 11 augustus 2026.

De verlenging van de termijn geeft de gemeente meer tijd om de aanvraag te beoordelen. Het perceel waar de bouw plaatsvindt, staat geregistreerd onder nummer K2779. Omwonenden en andere betrokkenen kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit zodra het aan de aanvrager is bekendgemaakt.

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