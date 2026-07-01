Vergunningsaanvraag voor woning aan Boxtelseweg in Liempde

Voor een woning aan de Boxtelseweg 65 in Liempde is een vergunning aangevraagd om constructiewerkzaamheden uit te voeren. De plannen omvatten onder meer het vervangen van bestaande wanden en het vergroten van slaapkamers.

Gevonden voor jou

Op 29 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning in Liempde. Het gaat om bouwtechnische werkzaamheden aan een woning aan de Boxtelseweg. Hierbij worden de huidige wanden vervangen door nieuwe metselwerk wanden en worden de slaapkamers aan de voorkant vergroot.

De aanvraag valt onder de activiteit 'bouwactiviteit technisch'. In dit stadium is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Na het verlenen van de vergunning kan dat wel.