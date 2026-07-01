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Live muziek op terras in Boxtel krijgt ontheffing
Vandaag om 09:41
Op zondag 5 juli mag L•Seven in Boxtel live muziek op het terras organiseren.
Het evenement vindt plaats aan Molenwijk 2 in Boxtel en duurt van twaalf uur ’s middags tot tien uur ’s avonds. De gemeente heeft hiervoor een incidentele ontheffing voor geluid verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012.
De ontheffing zorgt ervoor dat de muziek tijdens het evenement niet onder de normale geluidsregels valt. Het betreft een eenmalige toestemming voor deze festiviteit.
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