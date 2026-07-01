Parkeerverbodzone ingesteld op Koolzaadweg in Berghem

Op de Koolzaadweg in Berghem is een parkeerverbodzone ingesteld. Dit moet zorgen voor betere verkeersveiligheid en doorstroming tussen de Landbouwlaan en huisnummer 41.

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De gemeente Oss heeft een parkeerverbod ingesteld op een deel van de Koolzaadweg in Berghem. Dit besluit is genomen omdat geparkeerde auto's op deze erftoegangsweg regelmatig zichtproblemen veroorzaken bij uitritten. Daarnaast zorgt de beperkte breedte van de rijbaan voor hinder bij de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van woningen.

Het parkeerverbod geldt tussen de Landbouwlaan en huisnummer 41 en wordt aangegeven met speciale verkeersborden. Volgens de gemeente zijn er voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein en in aanwezige parkeervakken, die niet in conflict komen met de zichtlijnen bij uitritten. De maatregel moet bijdragen aan een veiliger en leefbaarder omgeving voor alle weggebruikers.

Het besluit is besproken met de politie en de afdeling handhaving van de gemeente. Het verkeersverbod treedt in werking op de dag na de officiële bekendmaking.