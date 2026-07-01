Opslag van afvalstoffen aangevraagd in Oss

In Oss is een vergunning aangevraagd voor de opslag van afvalstoffen aan de Spaanderstraat.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning aan de Spaanderstraat 12. Het gaat om een vergunning voor het opslaan van afvalstoffen.

De aanvraag is op 26 juni 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z/509316. Op dit moment is het niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.