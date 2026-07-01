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Geertruidenberg geeft ontheffing voor feest bij tennisvereniging

Vandaag om 09:42

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor een feest bij Tennisvereniging De Schans. Het evenement vindt plaats op zaterdag 4 juli 2026 van tien uur ’s ochtends tot twee uur ’s nachts.

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Het feest wordt georganiseerd door Tennisvereniging De Schans aan het Schuttersveld 7 in Geertruidenberg. De gemeente heeft een ontheffing verleend voor de schenk- en sluitingstijden, zodat er tot twee uur ’s nachts alcohol geschonken mag worden.

Het evenement is aangemeld als incidentele festiviteit, wat betekent dat het buiten de normale activiteiten van de vereniging valt. De festiviteit begint al in de ochtend en duurt tot diep in de nacht.

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