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Procedure voor aanbouw Strijenlaan Geertruidenberg verlengd

Vandaag om 09:42

De gemeente Geertruidenberg heeft de procedure voor een aanbouw op Strijenlaan 45 met zes weken verlengd.

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Op 22 juni heeft de gemeente Geertruidenberg besloten om de termijn te verlengen voor de aanvraag met zaaknummer Z2026-00000400. Het gaat om een verzoek om een carport dicht te maken en deze te gebruiken voor een aanbouw op het adres Strijenlaan 45.

De verlenging van zes weken geeft de gemeente meer tijd om de aanvraag verder te behandelen. Dit besluit is onderdeel van de procedure rondom bouwvergunningen.

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