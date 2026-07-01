Vergunning verleend voor 9 hofwoningen achter pastorie in Wintelre

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor de bouw van negen hofwoningen achter de pastorie aan De Nie in Wintelre. Deze woningen worden gerealiseerd op basis van een afwijking van het omgevingsplan.

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De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om af te wijken van de bestaande regels in het omgevingsplan. Het gaat om het adres De Nie 3 tot en met 19 in Wintelre, waar de hofwoningen achter de huidige pastorie komen te staan. Het kenmerk voor deze vergunning is 07707808.

Belangrijke stukken over het besluit zijn gedurende zes weken digitaal beschikbaar via de website www.officielebekendmakingen.nl. Dit is een standaardprocedure bij vergunningen die afwijken van het omgevingsplan.