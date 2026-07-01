Tyleenslang wordt aangelegd in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van tyleenslang op twee locaties in Rijsbergen. Het gaat om een aanvraag van EVZ 1.

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Op 28 juni heeft de gemeente Zundert een aanvraag geregistreerd voor het aanleggen van tyleenslang op de locaties Rijsbergen (RBG01) K 250 en Rijsbergen (RBG01) K 333. De aanvraag is ingediend door EVZ 1 en staat onder zaaknummer 0879ZV202600790.

Het project omvat werkzaamheden die geen bouwwerk zijn. De gemeente publiceert deze aanvraag om inwoners te informeren over ontwikkelingen in de omgeving. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Wie de aanvraag wil inzien, kan hiervoor contact opnemen met het team vergunningen van de gemeente Zundert.