Bodemsanering bij Gummarusvelden en Doktersdreefje in Steenbergen

De bodem bij de Gummarusvelden en Doktersdreefje in Steenbergen is gesaneerd. Het gaat om grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde en een hoeveelheid van meer dan 25 kubieke meter.

Gevonden voor jou

Op 29 juni 2026 is de sanering van de bodem bij de locaties Gummarusvelden en Doktersdreefje in Steenbergen afgerond. Het betreft grond waarvan de kwaliteit boven de interventiewaarde ligt. Er is meer dan 25 kubieke meter behandeld.

Bij deze procedure hoort zaaknummer Z2026-00016549. De melding is afgehandeld en ligt niet ter inzage. Bezwaar maken of in beroep gaan is niet mogelijk.