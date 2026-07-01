Nieuw reglement voor gemeenteraad Steenbergen vastgesteld

De gemeenteraad van Steenbergen heeft een nieuw reglement van orde vastgesteld. Dit reglement, dat op 25 juni 2026 is ondertekend, treedt per direct in werking en vervangt het reglement uit 2022.

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Het nieuwe reglement van orde bevat uitgebreide richtlijnen voor de vergaderingen en werkzaamheden van de gemeenteraad. Onder andere de rol van de voorzitter, de griffier en de commissies zijn daarin vastgelegd. Daarnaast worden procedures rondom het indienen van moties, amendementen en het vragenrecht van raadsleden duidelijk omschreven.

Belangrijke wijzigingen in het reglement betreffen de structuur van de vergaderingen, die nu volgens een vaste cyclus verlopen: beeldvormend, oordeelvormend en besluitvormend. Deze indeling moet zorgen voor een efficiëntere besluitvorming en meer duidelijkheid voor raadsleden en inwoners.