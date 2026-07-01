Reusel krijgt windpark met 11 windturbines

De gemeente Reusel-De Mierden heeft plannen om zakelijke rechten te vestigen voor de bouw van een windpark met 11 windturbines en bijbehorende infrastructuur. Het project wordt uitgevoerd door Windpark Agro-Wind Reusel B.V.

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Het windpark komt nabij de Postelsedijk in Reusel, op percelen die hiervoor specifiek zijn aangewezen. Windpark Agro-Wind Reusel B.V. is de enige partij die deze ontwikkeling kan realiseren. De benodigde vergunningen voor het project zijn sinds oktober 2025 onherroepelijk.

De zakelijke rechten die worden gevestigd, zoals opstal- en gebruiksrechten, zijn essentieel voor de bouw en exploitatie van het park. De gemeente heeft besloten geen selectieprocedure te houden, omdat er volgens objectieve criteria geen andere gegadigden zijn.

Het besluit volgt een juridische uitspraak van de Hoge Raad en is op 29 juni 2026 gepubliceerd. Binnen twintig dagen kunnen belanghebbenden eventueel nog juridische stappen ondernemen tegen dit plan.