Termijn verlengd voor dakkapel-aanvraag in Heeze

De gemeente Heeze heeft de beslistermijn voor een dakkapel-aanvraag met zes weken verlengd. Het besluit is genomen op 29 juni.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer 486828. De vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de Vicaris van Litsenburghlaan 3 in Heeze.

De verlenging is puur informatief en het besluit ligt niet ter inzage. Bezwaar maken tegen deze verlenging is op dit moment niet mogelijk.