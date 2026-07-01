Wegwerkzaamheden A58: afsluitingen tussen Roosendaal en Etten-Leur

Rijkswaterstaat voert van 4 tot 12 juli en 8 tot 16 augustus werkzaamheden uit aan de A58. De weg is afgesloten tussen Roosendaal en Etten-Leur in beide rijrichtingen.

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De A58 is in juli en augustus tijdelijk dicht voor onderhoud. Eerst is de weg van 4 tot 12 juli afgesloten tussen knooppunt De Stok bij Roosendaal en Etten-Leur, in de rijrichting naar Breda. Van 8 tot 16 augustus geldt de afsluiting voor de rijrichting van Breda naar Roosendaal.

Op- en afritten 18 en 19 bij Etten-Leur blijven open voor verkeer van en naar Breda. De aansluiting Breda West richting de Ettensebaan blijft ook bereikbaar. Wel zijn de verbindingsbogen vanaf de A16 naar de A58 bij knooppunt Princeville tijdelijk gesloten.

Rijkswaterstaat benadrukt dat eerdere werkzaamheden in 2025 en deze afsluitingen nu als één project worden gezien. Dit verklaart waarom er soms wordt gesproken over een afsluiting van het hele traject tussen De Stok en Princeville. Hiermee wil men ook sluipverkeer voorkomen.