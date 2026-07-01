Meterkastkaart helpt bij noodsituaties in Etten-Leur

De meterkastkaart biedt inwoners van Etten-Leur handige informatie bij storingen en noodsituaties, zoals stroomuitval.

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In Etten-Leur is een nieuwe meterkastkaart beschikbaar die helpt bij storingen en noodsituaties. Op de kaart staan praktische stappen en belangrijke contactgegevens, zodat inwoners snel kunnen handelen, ook als internet of telefoon niet goed werkt.

De kaart wordt geadviseerd op te hangen in de meterkast, omdat dit vaak de eerste plek is waar men kijkt bij een storing. Een exemplaar is te vinden in de Etten-Leurse Bode. Daarnaast kunnen inwoners een extra kaart ophalen bij het stadskantoor en de wijkgebouwen, of de digitale versie downloaden via de website van de gemeente.