Gemeente Etten-Leur wil strook grond bij Domineesgang verkopen

De gemeente Etten-Leur heeft aangekondigd een strook grond van 13 m2 bij Domineesgang 14B te willen verkopen aan de aangrenzende eigenaar.

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De gemeente Etten-Leur heeft bekendgemaakt dat zij een strook grond van circa 13 m2 wil verkopen. Deze strook grenst aan het perceel bij Domineesgang 14B en wordt kadastraal aangeduid als sectie D, nummer 2012.

Volgens de regels in de Nota Grondbeleid mag de gemeente in specifieke gevallen, zoals bij aangrenzende reststroken, grond verkopen zonder een openbare selectieprocedure. In dit geval is de aangrenzende eigenaar volgens de gemeente de enige geschikte koper. Deze aanpak volgt het arrest van de Hoge Raad uit 2021, dat stelt dat gemeenten dergelijke verkopen vooraf openbaar moeten maken om het gelijkheidsbeginsel te waarborgen.