Beslistermijn shortstay-aanvraag Nicolaas Pieckstraat verlengd

De gemeente Tilburg heeft de behandeltijd voor een vergunningaanvraag om shortstay toe te voegen aan woningen aan de Nicolaas Pieckstraat verlengd.

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De verlenging geldt voor een aanvraag die op 4 mei 2026 is ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005630. Het gaat om het toevoegen van de functie "shortstay" aan de bestaande woonbestemming van de panden op huisnummers 30, 32, 36, 38, 40 en 42.

De nieuwe uiterste datum voor een beslissing is nu 10 augustus 2026, maar deze termijn kan nog verder worden opgeschort. Zodra er een definitief besluit is genomen, maakt de gemeente dit bekend via een nieuw bericht.