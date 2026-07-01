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Evenementenvergunning aangevraagd voor SWM Moerenburg in Tilburg

Vandaag om 09:48

Voor het evenement SWM Moerenburg in Tilburg is een vergunning aangevraagd. Het staat gepland op 19 en 20 september 2026 rondom de Broekstraat.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het evenement SWM Moerenburg is op 24 juni 2026 ontvangen door de gemeente Tilburg. Het evenement vindt plaats rondom de Broekstraat en is gepland op zaterdag 19 en zondag 20 september 2026, beide dagen van negen uur 's ochtends tot zes uur 's avonds.

De gemeente heeft tot 19 augustus 2026 om een besluit te nemen over de vergunningaanvraag, maar dat kan ook eerder of later gebeuren. Het besluit wordt bekendgemaakt via een officieel bericht.

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