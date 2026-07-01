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Verbouwing en tijdelijke woonunit aangevraagd in Valkenswaard

Vandaag om 09:48

Er is een vergunning aangevraagd voor een verbouwing en een tijdelijke woonunit op De Smelen 68 in Valkenswaard. De gemeente heeft de aanvraag op 22 juni ontvangen.

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De aanvraag betreft het verbouwen van een woonhuis en het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het adres De Smelen 68, 5553CT in Valkenswaard. Het project valt onder de categorie 'Bouwen' en is geregistreerd onder zaaknummer 496951.

De gemeente meldt dat het gaat om de ontvangst van de aanvraag. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op worden gereageerd.

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