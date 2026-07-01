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Aanvraag om lichtbakken bij pand Visit in Valkenswaard
Vandaag om 09:48
Op de Eindhovenseweg 7 in Valkenswaard zijn twee lichtbakken aangevraagd.
De gemeente Valkenswaard heeft op 22 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van twee lichtbakken aan het pand Visit op de Eindhovenseweg 7. Het verzoek is ingediend onder zaaknummer 497074 en valt onder het onderdeel reclame.
Het gaat om een kennisgeving van de aanvraag. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op worden gereageerd.
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