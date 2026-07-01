Omgevingsvergunning voor loods in Zevenbergen geweigerd

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning geweigerd voor het bouwen van een loods aan de Koekoeksedijk 20 in Zevenbergen. De beslissing is op 26 juni 2026 verzonden.

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De aanvraag betrof het bouwen van een loods op het adres Koekoeksedijk 20 in Zevenbergen. Burgemeester en wethouders hebben besloten deze vergunning niet toe te kennen.

De beslissing is vorige week verstuurd. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de weigering. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Moerdijk.