Beslistermijn verlengd voor verbouwing woning in Roosendaal

De beslistermijn voor een vergunningaanvraag om een woning aan de Valeriuslaan 23 in Roosendaal te verbouwen is verlengd. Het gaat om een procedure volgens de Omgevingswet.

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Het betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning om een woning te verbouwen op het adres Valeriuslaan 23, 4707 BR Roosendaal. Het registratienummer van deze aanvraag is 2026OPA048693.

De verlenging van de beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen over deze vergunningaanvraag. Dit kan bijvoorbeeld komen door aanvullende onderzoeken of overleg.