Grondbewerking gemeld aan de Kernweg in Roosendaal

Op de Kernweg in Roosendaal is een melding gedaan voor het toepassen van grond of baggerspecie. Deze melding is op 29 juni afgehandeld, en er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Gevonden voor jou

Bij de gemeente Roosendaal is gemeld dat grond of baggerspecie wordt gebruikt aan de Kernweg. Dit houdt in dat er grond of baggerslib wordt geplaatst, bijvoorbeeld om de bodem op te hogen of aan te passen. De melding is afgehandeld volgens de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving.

De melding heeft zaaknummer Z2026-00017560 en DSO-kenmerk 2026062500940. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen tegen deze melding.