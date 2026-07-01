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Beslistermijn verlengd voor sprinklervaten en pomphuis in Roosendaal
Vandaag om 09:48
De beslissing over een vergunning voor twee sprinklervaten en een pomphuis in Roosendaal is uitgesteld. Het gaat om een aanvraag voor de locatie Nucleonweg 3.
De aanvraag betreft het plaatsen van twee sprinklervaten en een pomphuis op het adres Nucleonweg 3, 4706 PZ Roosendaal. Het registratienummer van deze aanvraag is 2026OPA048712.
De verlenging van de beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de vergunningsaanvraag te beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om aanvullende informatie te verzamelen of om een zorgvuldige afweging te maken.
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