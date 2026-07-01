Roosendaal verlaagt subsidieplafond mantelzorgwaardering

De gemeente Roosendaal heeft besloten het subsidieplafond voor mantelzorgwaardering vanaf 2026 met 60.000 euro te verlagen. Dit is onderdeel van de subsidieregeling Inwonersondersteuning 2024 tot en met 2027.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft de wijziging doorgevoerd vanwege financiële tekorten en de noodzaak om beschikbare middelen zorgvuldig te verdelen. Hierdoor wordt het subsidieplafond voor 2026 en 2027 aangepast van 3.885.168 euro naar 3.825.168 euro.

De verlaging is vastgelegd in de subsidieregeling, die op 23 juni 2026 officieel is vastgesteld. Het besluit treedt in werking drie dagen na publicatie in het Gemeenteblad en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026.

De regeling is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentebegroting. Bij onvoldoende financiële middelen kan het plafond verder worden verlaagd, wat gevolgen heeft voor reeds ingediende subsidieaanvragen.