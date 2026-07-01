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Sportdag Severinus in Veldhoven op 3 juli zonder vergunning
Vandaag om 09:48
Op vrijdag 3 juli organiseert Severinus een sportdag aan de Platanenlaan in Veldhoven. De activiteiten zijn vergunningvrij.
De gemeente Veldhoven heeft op 22 juni een melding ontvangen voor de sportdag van Severinus. Deze vindt plaats op vrijdag 3 juli aan de Platanenlaan 28. Volgens de gemeente zijn de activiteiten vergunningvrij, wat betekent dat er geen formele toestemming nodig is.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01044. Omdat er geen vergunning nodig is, zijn bezwaren of zienswijzen niet mogelijk.
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