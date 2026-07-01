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Vergunning aangevraagd voor kap van zilveresdoorn in Vught
Vandaag om 09:48
In Vught is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een zilveresdoorn aan de Esschestraat 59A. De aanvraag is op 19 juni 2026 ingediend.
De zilveresdoorn waarvoor de vergunning is aangevraagd, staat op het adres Esschestraat 59A in Vught. Burgemeester en wethouders van Vught hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer Z26-307661.
Het is nog niet bekend wanneer er een beslissing over deze aanvraag wordt genomen. De procedure loopt via de gemeente Vught.
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