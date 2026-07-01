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Vught ontvangt aanvraag voor kap van 10 dode bomen
Vandaag om 09:48
In Vught is een aanvraag ingediend om tien dode bomen te kappen op diverse locaties.
De gemeente Vught heeft op 24 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het kappen van tien dode bomen, verspreid over verschillende plekken in de gemeente.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z26 – 307869. Burgemeester en wethouders van Vught maken dit bekend en behandelen de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.
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