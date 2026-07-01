Tijdelijke woonunit aangevraagd in Cromvoirt

In Cromvoirt is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op perceel H2247 aan de Scheepenstraat.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben op 18 juni een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel H2247, ter hoogte van de Scheepenstraat in Cromvoirt.

De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedures. Meer informatie hierover is te vinden via officiële bekendmakingen.