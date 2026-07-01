Sprundel: aanvraag voor dakkapel afgewezen

De gemeente Rucphen heeft besloten de aanvraag voor het verbreden van een dakkapel aan de Kerkeheidestraat in Sprundel niet in behandeling te nemen.

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Op 24 juni 2026 heeft de gemeente Rucphen het besluit genomen om de vergunningsaanvraag voor het verbreden van de dakkapel aan Kerkeheidestraat 34 in Sprundel buiten behandeling te stellen. Het verzoek werd eerder al officieel geregistreerd.

De beslissing betekent dat de plannen voor de verbreding van de dakkapel niet doorgaan onder de huidige aanvraag. Aanvragers en betrokkenen kunnen tot 6 augustus 2026 bezwaar maken bij de gemeente. Documenten met meer informatie over het besluit zijn op te vragen via e-mail of ter inzage in het gemeentehuis op afspraak.