Vergunning Vodafone antenne-installatie in Waalre ingetrokken

De vergunning voor de modernisering van een Vodafone antenne-installatie aan Markt 23 in Waalre is ingetrokken. Het besluit is op 23 juni 2026 verstuurd door het college van burgemeester en wethouders.

Gevonden voor jou

De vergunning betrof het aanpassen van de antenne-installatie op Markt 23 in Waalre. Het besluit is genomen op basis van artikel 2.33 lid 2 onder b van de wet. Het betreffende kenmerk van de beschikking is 1029128.

Het besluit heeft gevolgen voor de geplande werkzaamheden aan de installatie op deze locatie. De verstuurdatum van de beschikking was 23 juni 2026.