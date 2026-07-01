Tijdelijke zorgunit aangevraagd in Oisterwijk

Bij het adres De Lange Kant 1 in Oisterwijk is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tijdelijke zorgunit. De aanvraag is ingediend op 19 juni.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag bij het gemeentebestuur van Oisterwijk, met zaaknummer 1055929. De vergunning betreft een bouwactiviteit en valt onder het omgevingsplan.

De bijbehorende stukken van de aanvraag kunnen op verzoek worden ingezien. Daarvoor moet een e-mail worden gestuurd naar de afdeling vergunningen van de gemeente, met vermelding van de naam van de vergunning, het zaaknummer, een omschrijving en eventueel het adres. Er kan pas bezwaar worden gemaakt wanneer er een besluit is genomen over de aanvraag.