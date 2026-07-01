Evenementenvergunning verleend voor kermis op De Lind in Oisterwijk

Van 10 tot en met 15 juli vindt de 'Zinin kermis Tijd en kermis bij La Belle' plaats op De Lind in Oisterwijk. De burgemeester heeft hiervoor een vergunning verleend.

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In Oisterwijk is toestemming gegeven voor een kermis die wordt georganiseerd door Zinin, De Tijd en La Belle. Het evenement, dat van 10 tot en met 15 juli 2026 plaatsvindt, zal plaatsvinden op De Lind 53, 57 en 71.

De vergunning is op 23 juni 2026 verzonden naar de aanvrager. Tijdens deze dagen kunnen bezoekers genieten van een feestelijke sfeer in het hart van Oisterwijk. Het besluit is genomen door de burgemeester van de gemeente.