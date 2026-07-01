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American Day Moergestel gepland voor 23 augustus

Vandaag om 09:50

Op 23 augustus vindt de ‘American Day Moergestel’ plaats aan de Oirschotseweg.

Gevonden voor jou

De ‘American Day Moergestel’ is gepland op zondag 23 augustus 2026. Het evenement wordt gehouden van één uur tot zeven uur ’s avonds op het parkeerterrein tegenover café ’t Draaiboompje, aan de Oirschotseweg in Moergestel.

Het evenement richt zich op liefhebbers van Amerikaanse auto’s, cultuur en muziek. De melding voor het houden van het evenement is ingediend en het terrein tegenover ’t Draaiboompje zal dienen als locatie.

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