Vergunning aangevraagd voor dakopbouw in Moergestel

In Moergestel is een vergunning aangevraagd voor een dakopbouw aan de achterzijde van een woning aan de Schout van de Wouwstraat.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is op 22 juni 2026 ingediend bij het college van de gemeente Oisterwijk. Het betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het zaaknummer van deze aanvraag is 1056036.

Inwoners die meer willen weten over de vergunning, kunnen de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. Dit kan door een e-mail te sturen naar de gemeente met daarin de naam van de vergunning, het zaaknummer, een omschrijving en eventueel het adres van de aanvraag.

Let op: op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dit kan pas nadat er een officieel besluit is genomen.